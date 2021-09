"Ronaldo no Sporting? Acho que foi mais um desejo. Temos de ser realistas"

Toni Martínez, avançado do FC Porto, em entrevista ao programa "Carrusel Deportivo", da rádio Cadena Ser.

Cristiano Ronaldo deixou a Juventus e regressou ao Manchester United, naquele que foi um dos movimentos mais falados do mercado de transferências, a par da mudança de Lionel Messi para o PSG e dos rumores sobre uma possível saída de Mbappé do Real Madrid ou de Haaland do Borussia Dortmund.

A verdade é que antes do desfecho da "novela", muitas especulações se fizeram sobre o futuro do craque português, tendo inclusivamente um possível regresso ao Sporting sido falado.

Toni Martínez, avançado do FC Porto, em entrevista ao programa "Carrusel Deportivo", da rádio Cadena Ser, falou sobre a mudança do capitão da seleção portuguesa.

"[voltar ao Sporting] Acho que foi mais um desejo. Temos de ser realistas. O que estes jogadores demostram em todos os jogos, acho que é para continuar a jogar em clubes como o que assinou [Manchester United]", começou por afirmar o avançado espanhol.

"[a qualidade] Esteve à vista no último jogo que fez [com a seleção portuguesa, frente à República da Irlanda, jogo no qual deu o triunfo a Portugal, com dois golos]. As pessoas estão muito contentes que volte ao Manchester United. Com 50 anos pode continuar a jogar, com o físico que tem", concluiu.