"Ronaldo no Barcelona? Disseram que era muito bom, mas optaram por Quaresma"

Antigo diretor desportivo do clube catalão e do Valência recorda episódio com Jorge Mendes.

Foi em 2003 que Cristiano Ronaldo deixou o Sporting para rumar ao Manchester United, mas a história que todos conhecem podia ter sido bem diferente. Isto porque, no verão desse ano, o Barcelona chegou a sondar Jorge Mendes sobre o jovem extremo que despontava no Sporting, mas acabou por optar por... Ricardo Quaresma.

O episódio foi relatado ao jornal Superdeporte por Robert Fernández, na altura diretor desportivo do Valência - também viria a desempenhar o cargo no clube catalão -, que esteve reunido com o superagente após uma partida de Portugal no Torneio de Toulon.

"Reuni com Jorge Mendes num hotel depois do jogo. Lembro-me que Cristiano esteve muito bem nesse dia e que Quaresma também era muito bom, na verdade. Estava lá um 'scout' do Barça, não me recordo ao certo quem e, ao falar com ele [Jorge Mendes], comentámos que eram ambos muito bons. No final, acabaram por optar por Quaresma, não sei bem porquê, mas não correu muito bem", contou Robert Fernández.

Quaresma acabaria por passar apenas uma época no Barcelona, regressando a Portugal no verão de 2004, pela porta do FC Porto.