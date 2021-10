Ronaldo: "Não vou falar dos números individuais, porque coloco o coletivo em primeiro lugar"

Em declarações à Sky Sports, Ronaldo pediu união em torno do Manchester United para que a equipa possa estar à altura do seu potencial

Por ocasião do clássico com o Liverpool, que se disputa no domingo, Cristiano Ronaldo deu uma entrevista à Sky Sports, onde garantiu que o Manchester United ainda precisa de tempo para apresentar a sua melhor versão.

"A minha chegada, somada às do Sancho e do Varane, mudaram a equipa. A adaptação à nova ideia de jogo vai demorar algum tempo, mas, passo a passo, vamos acreditando que tudo é possível. Toda a gente deve saber o seu papel na clube. O meu é marcar golos e dar mais experiência à equipa. Se toda a gente remar para o mesmo lado só podemos melhorar", afirmou o capitão da Seleção Nacional.

Candidato "cativo" à Bola de Ouro, o camisola 7 do United também assegurou que os prémios individuais dependem do acerto do coletivo. "Não vou falar dos números individuais, porque coloco o coletivo em primeiro lugar. Se vencermos troféus pela nossa equipa, fica mais fácil conquistar prémios individuais", rematou.