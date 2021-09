"Ronaldo? Não vejo um jogador que seja mais importante do que Lukaku esta época"

Antigo internacional inglês destaca a importância do belga para o Chelsea.

O regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United foi um dos temas mais falados no fim do mercado de transferências e muitos são o que esperam pela sua estreia. No entanto há quem considere que o internacional português não será o jogador com mais impacto na Premier League.

O antigo avançado Stan Collymore, que passou por clubes como Liverpool e Aston Villa, no seu habitual espaço de opinião no "Mirror", afirma que mais nenhum jogador terá tanta importância para a sua equipa do que Romelu Lukaku para o Chelsea.

"Não consigo ver um jogador que seja mais importante na Premier League esta época, para a sua equipa, do que Romelu Lukaku. Se o Chelsea perdesse Lukaku por 10 jogos, teria um grande impacto em qualquer esperança no título ou até mesmo no objetivo assumido de terminar nos quatro primeiros", começou por escrever.

"Já o Manchester United tem Edinson Cavani, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Mason Greenwood e Bruno Fernandes para marcar golos se a equipa tivesse de enfrentar um período sem Ronaldo. Além disso, aos 36 anos, é esperado menos de Ronaldo do que tem feito nos anos anteriores", concluiu.