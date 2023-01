"Ronaldo? Não precisamos de fotografias para sermos amigos..."

Karim Benzema está recuperado de lesão, após ter falhado o Mundial'2022, e quer voltar a encontrar o astro português e antigo colega de equipa no Real Madrid a seguir à final da Supertaça de Espanha, diante do Barcelona.

Karim Benzema, avançado do Real Madrid, marcou presença na conferência de imprensa de antevisão ao El Clásico, diante do Barcelona, que vai ter lugar no domingo (19h00), na final da Supertaça de Espanha, que como tem sido costume nos últimos anos vai ser disputada em Riade, Arábia Saudita.

Na conversa com os jornalistas, o vencedor da Bola de Ouro, que falhou o Mundial'2022 devido a lesão, garantiu estar totalmente recuperado, falando ainda sobre a sua relação com Cristiano Ronaldo, que tirou recentemente várias fotografias com Carlo Ancelotti e alguns jogadores do plantel merengue.

"Cristiano está bem, esteve connosco e oxalá possa continuar a marcar golos e a fazer a diferença. Não precisamos de fotografias para dizer que somos amigos. Isso fica para o Instagram ou Twitter... é outro mundo. Espero poder falar com ele amanhã, no estádio", afirmou o avançado francês.

Benzema deixou também uma pequena consideração sobre a Arábia Saudita, elogiando a receção que o país fez ao campeão europeu e espanhol: "É um país bonito, estão muito contentes por estarmos cá. Não acompanho o futebol local, mas creio que têm uma seleção forte".

