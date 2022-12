Ronaldo não pensa em sair da Seleção e apontam Mundial'2026 como objetivo

Jornal Marca escreve que em nenhum momento Ronaldo disse querer retirar-se já da Seleção Nacional.

Cristiano Ronaldo não terá dito, em nenhum momento, que pensa retirar-se já da Seleção Nacional, escreve esta terça-feira o jornal Marca. De acordo com as mesmas informações, pessoas próximas do capitão da equipa das quinas apontam mesmo o Mundial'2026 como um objetivo ainda possível.

Já no que a clubes diz respeito, o diário desportivo espanhol garante que os sauditas do Al Nassr esperam ter o craque luso até ao final do ano. "O português está no Dubai à espera de viajar para a Arábia Saudita", escreve o jornal Marca.

De recordar que Cristiano Ronaldo está sem clube depois de ter rescindido por mútuo acordo com o Manchester United.