"Ronaldo não passou a bola e Van Nistelrooy gritou: 'Ele devia estar no circo!'"

O ex-internacional inglês recordou um caricato episódio que marcou a carreira do português

Em declarações à BT Sports, Rio Ferdinand, antigo defesa-central do Manchester United, revelou uma situação que aconteceu entre Ruud Van Nistelrooy e Cristiano Ronaldo durante um treino dos red devils. Rio Ferdinand garante que o episódio marcou a carreira do português.

"Ruud [Van Nistelrooy] era o homem do momento do United naquela altura. Era ele quem marcava os golos da equipa. Um dia, num treino, Ronaldo estava a fazer manobras com a bola, enquanto Ruud corria para a área, Ronaldo não lhe passou a bola e Ruud enlouqueceu e gritou à frente de todos: 'Ele devia estar no circo, não deveria estar no relvado!'. Ronaldo ficou chateado e perguntou-lhe: 'Por que é que tu estás a falar assim comigo?'. Cristiano adorava exibir-se com a bola, ele era incrivelmente inteligente e estava lá para entreter a multidão, mas as palavras de Van Nistelrooy definitivamente o marcaram", confidenciou o ex-internacional inglês.

Rio Ferdinand destacou ainda a forte mentalidade do português, uma característica que ainda hoje o define.

"Ele [Cristiano Ronaldo] tinha uns 18, 19 anos na altura. Algumas crianças teriam afundado e perdido a confiança. Outras teriam continuado a fazer o mesmo, mas Ronaldo sabia que Ruud estava certo e então tudo se transformou em números, estatísticas e golos", disse ainda.