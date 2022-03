"Ronaldo? Não lhe perguntei se está feliz em Manchester ou neste clube..."

Treinador do Manchester United falou sobre a situação do craque português.

Em conferência de Imprensa de antevisão à receção do Manchester United ao Tottenham, a contar para a 29.ª jornada da Premier League e agendada para as 17h30 de sábado, Ralf Rangnick, treinador dos "red devils", abordou a situação de Cristiano Ronaldo, que esteve ausente do dérbi com o City na última ronda, por lesão, acabando também por ser questionado sobre o futuro do craque português.

"Ele treinou ontem [quinta-feira], fez a sessão de treino toda. Espero que treine hoje [sexta-feira] também. Ele treinou bem, então penso que estará disponível para amanhã [sábado]", afirmou o técnico, antes de falar sobre os notícias que dizem que o internacional luso não está feliz no United.

"Não lhe perguntei se está feliz em Manchester ou neste clube. Para mim, o importante é que ele esteja em forma outra vez e que tenha retomado os treinos ontem. Logo veremos que sistema e que onze vamos apresentar amanhã [sábado]", disse.

Por fim, Rangnick não quis esclarecer se Ronaldo viajou ou não para Portugal no último fim de semana.

"Não faz sentido olhar para trás e ver o que se estava a passar nos últimos seis ou sete dias. Para mim, é importante o que está a acontecer hoje e amanhã. Não faz sentido passar por isso tudo novamente."