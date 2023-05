Ronaldo não desarma: "Continuamos a acreditar até ao fim!"

O Al Nassr venceu e aproximou-se do Al Ittihad, que empatou

Ronaldo marcou um golo no triunfo desta terça-feira do Al Nassr contra o Al Tai (2-0), que permitiu ao emblema do português aproximar-se do Al Ittihad, líder do campeonato saudita.

O Al Ittihad tropeçou, consentindo um empate nos descontos contra o Al Hilal, e o Al Nassr ficou assim a três pontos, com mais três jornadas por disputar.

"Vitória importante esta noite, mais 3 jogos pela frente! Continuamos a acreditar até ao fim!", escreveu Ronaldo nas redes sociais.