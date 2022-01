Ronaldo não defrontou o Aston Villa devido a um problema físico

Treinador dos red devils estimou que a dor sentida pelo capitão da Seleção Nacional, alvo de poupança para o embate desta segunda-feira, "não será nada sério"

Figura principal do ataque do Manchester United, o português Cristiano Ronaldo ficou de fora da ficha do jogo diante do Aston Villa, relativo à terceira eliminatória da Taça de Inglaterra, por causa de dores "num músculo da anca", explicou Ralf Rangnick.

"Falei com ele antes do treino de ontem [domingo] e disse-me que tem andado com um pequeno problema nos últimos dias. Achámos que não valia a pena arriscar num jogo que facilmente pode vir a ter 120 minutos", afirmou o técnico dos red devils.

Ralf Rangnick estimou que o problema físico do capitão da Seleção Nacional "não será nada sério", pelo que o craque português deverá voltar a competir no próximo duelo da equipa do Manchester United, agendado para dia 15 de janeiro.