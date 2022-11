"Ronaldo na Roma? Aborrece-me que em Itália todos os dias falem em mercado"

Declarações de Tiago Pinto, diretor-desportivo da Roma, que este sábado marcou presença no Thinking Football Summit, que decorre no Porto até este domingo

Hipótese Cristiano Ronaldo na Roma: "Uma das coisas que me aborrece é que em Itália todos os dias falam em mercado. Aqui [Portugal] estamos melhores, só se fala quando abre a janela de transferências. Sobre isso,, posso dizer que é uma coisa que sinceramente nunca teve fundamento nenhum. Em Itália todos os dias se fala em 10 jogadores para cada clube. Como somos portugueses, ele é português, é natural que falem. Mas, não tem fundamento."

Expetativas sobre o Mundial: "Nós, na perspetiva dos clubes, vemos o Mundial sempre com o coração nas mãos, à espera que os jogadores não se lesionem e não haja problemas. Como português, espero que as coisas corram bem. Se Portugal não puder ganhar que ganhe a Argentina, porque Messi e Dybala, mas principalmente Messi, já merecia acabar a carreira com um título mundial. Se Portugal não puder ganhar, claro".