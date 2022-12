Ronaldo na Arábia Saudita pode ser um problema no futebol europeu

A proposta do Al-Nassr por Ronaldo é de 200 milhões de euros por época, num contrato de duas épocas e meia.

A conclusão é de uma das várias agências de notação de crédito, no caso a DBRS. E o que ela diz é muito simples: a confirmar-se a contratação de Ronaldo - e tudo parece muito bem encaminhado - pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, a mesma poderá ditar que os clubes das principais ligas europeias vejam-se na obrigação de aumentar os salários das suas estrelas.

Segundo a DBRS, o problema de inflacionar salários na Europa pode estar nas limitações impostas pela UEFA aos gastos dos clubes nos próximos anos. "Se as receitas não tiverem um crescimento, os ordenados nos clubes europeus serão limitados. Nesse cenário, o aumento de salários aos futebolistas mais influentes poderá reduzir os plantéis e assim limitar a qualidade desses grupos de trabalho, reduzindo as diferenças para as equipas fora da Europa", refere a agência de notação de crédito.

A proposta do Al-Nassr por Ronaldo é de 200 milhões de euros por época, num contrato de duas épocas e meia.