"Ronaldo mudou o futebol no que toca à alimentação e ao cuidar do corpo. É uma referência"

Ferran Torres afirmou que tem em Cristiano Ronaldo um exemplo a seguir. Não só pelo futebolista que é, mas também pela forma como o português se cuida fisicamente.

O cuidado que Cristiano Ronaldo tem com o corpo, a alimentação, o descanso e o processo de recuperação não é novidade para ninguém. E também não surpreende que este comportamento do avançado português inspire outros futebolistas, nomeadamente os mais jovens, que cresceram a ver CR7 a jogar ao mais alto nível.

Pois bem, Ferran Torres é um dos futebolistas que vê o jogador do Manchester United como uma "referência". E mais, refere que o madeirense "mudou o futebol". "É a minha referência. Mudou o futebol no que toca à alimentação, ao cuidar-se, ao investir no seu corpo. É um processo a longo prazo em que o que fizeres hoje repercute-se no amanhã", explicou Ferran Torres, dianteiro do Manchester City, no programa 'Universo Valdano'.

Na opinião do espanhol, de 21 anos, o futebol é agora "mais físico", o que torna ainda mais importante o cuidado que um profissional tem com o corpo. "O futebol é mais físico, tens que estar mais preparado. Há muitos jogos, muitas viagens, e isso pesa. Eu gosto de ter alguém de olho em mim para que eu cumpra os meus deveres no que toca ao cuidado com o físico e é por isso que tenho um personal trainer", adiantou.