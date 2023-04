Ronaldo mencionado em Inglaterra: "Quanto mais velhos, mais desrespeitados"

Troy Deeney elogiou Giroud, que continua a dar cartas no Milan e na Liga dos Campeões.

Troy Deeney, atualmente jogador do Birmingham, do segundo escalão inglês, utilizou a colunão de opinião no jornal The Sun para elogiar Giroud, avançado do Milan que steve e foco na passagem do clube italiano às meias-finais da Champions, após eliminar o Nápoles. O avançado inglês de 34 anos lamentou o desrespeito que considera existir para com os jogadores mais experientes.

"Vemos vários jogadores a chegar à excelência entre os 30 e poucos e os 30 e muitos anos, desde Lionel Messi e Cristiano Ronaldo a James Milner e Giroud. No entanto, os jogadores são desrespeitados mais do que nunca quanto mais velhos ficam", observou.

"A melhor maneira de descrever a recuperação de um jogo por parte de um profissional quando chegas aos 30 anos, é comparando-a uma ressaca. Quando tens 20 anos, as ressacas não são tão más e estás preparado para voltar à carga na próxima noite", vincou.

"Parece-me que os miúdos que jogam FIFA querem descartar qualquer jogador com mais de 30 anos que não consegue fazer as fintas todas num videojogo. É claro que todos adoramos ver jovens a emergir, mas há muito a dizer sobre a experiência", considerou ainda o jogador que alinhou durante várias temporadas no Watford.