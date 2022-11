"Ronaldo melhor do que o Eusébio? Estás louco? O Eusébio é como a Amália Rodrigues"

Laszlo Bölöni treinou Cristiano Ronaldo no Sporting e previu que o madeirense iria ser melhor do que foi Eusébio. Na altura, levou um "raspanete" do advogado.

O antigo treinador do Sporting Laszlo Bölöni revelou um episódio da altura em que treinava os leões e orientava o então jovem craque Cristiano Ronaldo. O técnico, de 69 anos, achava que CR7 iria chegar mais longe do que Eusébio e isso valeu-lhe um "raspanete" do advogado.

"O Ronaldo tinha aquilo que já sabemos: força, explosão, velocidade, técnica... O golo [primeiro pelo Sporting] foi o cartão de visita. Eu previ que ele ia ser melhor do que o Eusébio. E então recebi uma chamada do meu advogado que me disse: 'Estás louco? O Eusébio é como a Amália Rodrigues. A rainha do fado e o rei do futebol. E tu comparas o Eusébio a uma criança?'", contou o romeno, em declarações à RMC Sport 1.

Bölöni não se intimidou: "Disse que sim [que seria melhor do que Eusébio]. Se não houvesse problemas, aquela criança podia ultrapassar Eusébio", revelou.