"Ronaldo melhor da história? Não está sequer entre os cinco primeiros"

Antonio Cassano, antigo internacional italiano, não morre de amores pelo português.

Depois de uma carreira ao longo da qual andou, não raras vezes, de mão dada com a polémica, Antonio Cassano também gosta de dar nas vistas com aquilo que diz, agora fora das quatro linhas. Em declarações à "Bobo TV", canal de Twitch de Vieri, antigo avançado, não foi propriamente meigo com Cristiano Ronaldo.

"Chega de teatro. Ronaldo melhor da história do futebol? Não está sequer entre os cinco primeiros. Para mim, Messi, Pelé, Cruyff e Ronaldo, o Fenómeno, estão num outro nível", atirou o antigo internacional italiano.

Cassano, hoje com 39 anos, passou por Bari, Roma, Real Madrid, Sampdória, Milan, Inter e Parma ao longo do percurso como futebolista.