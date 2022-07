"Ronaldo mata a ideia de que recusou o Manchester City por amor ao United"

Jamie Carragher comentou desta forma o alegado pedido de CR7 para deixar Old Trafford.

Mesmo com a promessa da contratação de um novo homem forte para o futebol e com as negociações pelo lateral-esquerdo Malacia bem encaminhadas, o Manchester United não conseguiu convencer Ronaldo que o futuro em Old Trafford será risonho. De acordo com notícia avançada ontem pelo jornal inglês "The Times", o capitão da Seleção Nacional não vê futuro no atual projeto do clube e pediu para sair, caso chegue uma proposta satisfatória pelo seu passe.

As reações a esta informação não tardaram e algumas foram pouco simpáticas para com o capitão da Seleção Nacional. Jamie Carragher, antiga figura do Liverpool e da seleção inglesa, é um desses casos. "Ronaldo fez exatamente aquilo que eu pensei que ele ia fazer: marcar golos, mas tornar a equipa pior. O pedido de transferência também mata a ideia de que ele recusou o Manchester City por amor ao Manchester United", escreveu no Twitter.

Contratado no verão passado à Juventus por 15 M€, aos quais se somaram 8 M€ em bónus, Ronaldo marcou 24 golos em 38 jogos disputados na última época e foi a grande figura de um clube afundado numa crise de identidade: somou a quinta temporada consecutiva sem erguer um único troféu e não foi além de um sexto lugar na Premier League. A perspetiva de jogar a Liga Europa ao invés da Champions, prova na qual detém inúmeros recordes, é um dos fatores apontados pelo "The Times" como decisivos para a decisão do camisola 7 de abandonar o United antes do final de um contrato válido até 2023. O outro é a alegada insatisfação do jogador com a inércia do clube em garantir reforços para Erik ten Hag.

A notícia caiu como uma bomba e diversas publicações europeias apontaram Nápoles, Bayern e Chelsea como os principais interessados no concurso do luso, cujo elevado salário assume-se como o grande entrave a potenciais interessados. Recorde-se que, este defeso, Roma e Sporting também já foram colocados na órbita de CR7.