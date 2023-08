Ronaldo marca pelo quarto jogo seguido e leva Al Nassr à final da Champions árabe

O avançado português foi a principal figura da vitória do Al Nassr frente ao Al Shorta, do Iraque, marcando o único golo da partida, após ter visto outro ser anulado por fora de jogo.

O Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, assegurou esta quarta-feira a passagem à final da Liga dos Campeões árabe, após vitória por 1-0 frente ao Al Shorta, do Iraque.

O avançado português marcou o único golo da partida, de penálti, aos 75 minutos, já depois de ter visto outro golo ser-lhe anulado por fora de jogo, aos 31'. Trata-se do quarto jogo seguido a marcar na competição, depois de ter faturado contra o Monastir, Zamalek e Raja Casablanca.

Na final da Champions árabe, o Al Nassr vai defrontar o vencedor da meia-final entre os sauditas do Al Shabab e do Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, que está marcada para as 19h00.