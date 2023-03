Ronaldo marca, de livre, no triunfo do Al Nassr antes dos jogos da Seleção

O craque português chegou ao nono golo da conta pessoal pelo clube saudita.

O Al Nassr recebeu e venceu o Abha Club por 2-1, numa partida a contar para a 21ª jornada da liga saudita, com Cristiano Ronaldo a estar em plano de evidência.

No Mrsool Park, em Riade, capital da Arábia Saudita, Abdulfattah Adam adiantou a formação visitante ainda no primeiro tempo. No entanto, na etapa complementar, o Al Nassr operou a reviravolta: aos 78 minutos, CR7, na cobrança de um livre direto, restabeleceu a igualdade e, à passagem dos 86", Anderson Talisca, de grande penalidade, deu o triunfo à equipa da casa.

Com este golo, o internacional português, que faz parte dos convocados do selecionador Roberto Martínez para o duplo confronto de Portugal de qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de 2024 - frente ao Liechtenstein, em Alvalade, no dia 23, e diante do Luxemburgo, fora de portas, no dia 26 - chegou ao nono remate certeiro da conta pessoal pelo clube saudita.