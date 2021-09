Ronaldo leva a mãe às lágrimas durante a reaparição em Old Trafford

Dolores Aveiro assistiu, ao vivo, ao desafio do Manchester United ante o Newcastle, no qual o filho voltou, diabolicamente, a fazer das suas

Presente, este sábado, no estádio do Manchester United, para assistir ao primeiro jogo de Ronaldo desde que regressou ao clube inglês, Dolores Aveiro não conteve a emoção ao ver o filho voltar a celebrar um golo com a camisola dos red devils.

Assim que o craque português apontou o primeiro golo ante o Newcastle, aos 11 minutos, inaugurando o marcador, a progenitora desatou a chorar, lágrimas essas de orgulho, que lhe percorreram o rosto, pelo retorno em grande de CR7.