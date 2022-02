Ronaldo, Kane e Pochettino numa mesma notícia em Inglaterra

Treinador argentino será o preferido para assumir o comando técnico na próxima época.

O futuro de Cristiano Ronaldo continua a ser tema na imprensa inglesa. O jornal "Telegraph" indica que o craque português pode deixar o Manchester United na próxima temporada - tem contrato até 2023 -, e há já um substituto equacionado: Harry Kane.

A publicação coloca Mauricio Pochettino, atualmente no PSG, como primeira opção para o comando, uma hipótese que, a concretizar-se, seria como que um abrir de portas para o avançado internacional inglês, que trabalhou com o técnico argentino no Tottenham.

"Harry Kane pode ser a figura talismã que o United esperava que fosse Cristiano Ronaldo e ambas as partes parecem necessitar de tomar uma nova direção", pode ler-se.

Recorde-se que no passado verão muito se falou da possibilidade de o internacional inglês rumar a Manchester, mas no caso para o City.