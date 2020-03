Ronaldo: Juventus nem quer saber de namoricos e tem boas razões para isso

Cristiano Ronaldo está há ano e meio na Juventus e tem contrato por mais duas temporadas.

A Juventus continua em estado de encantamento com Cristiano Ronaldo e nem quer ouvir falar de uma possível saída, hipótese já levantada em Itália, nomeadamente após a presença deste no "Santiago Bernabéu" para assistir ao Real Madrid-Barcelona do passado dia 1.

O Real veria com bons olhos o regresso do CR7 e a cobiça do PSG também já foi noticiada. Aos 35 anos, porém, o português tem mais duas épocas de contrato e, segundo o "Tuttosport", a Juve conta mesmo com ele para a próxima época. E o clube de Turim tem todas as razões e mais algumas para se manter firme. Cristiano é o segundo melhor marcador europeu no ano de 2020, com 13 golos, só superado por Ilicic (14). E nos últimos 12 jogos na Serie A marcou em 11.

Por outro lado, é em grande parte graças a Ronaldo que a Juve se tem consolidado no top cinco dos clubes mundiais com mais impacto mediático. O CR7 é o jogador mais popular nas redes sociais e, desde que chegou à Juve, esta passou a acumular fãs. Os italianos já são o terceiro clube mais seguido no Instagram e o sexto no Facebook. No total, com Twitter à mistura, a Juventus tem 82 milhões de seguidores, discutindo a quarta posição com o Chelsea, só atrás de Real Madrid, Barcelona e Man. United. Tudo isso conta.

Aliás, para manter Ronaldo satisfeito, a Juventus está mesmo disposta, segundo o Tuttosport, a adquirir um "nove" para jogar mais fixo na área, com Ronaldo a vagabundear no ataque, como tão bem fazia no Real. Timo Werner, Harry Kane, Gabriel Jesus e Mauro Icardi são os nomes em cima da mesa.