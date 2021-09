Ronaldo já se apresentou no centro de treinos do Manchester United

A sessão de treinos, com vista ao jogo de sábado, com o Newcastle, para a Liga inglesa, não contou ainda com vários jogadores que se encontram ao serviço das respetivas seleções.

Cristiano Ronaldo apresentou-se esta terça-feira no centro de treinos do Manchester United, tendo conversado com o treinador Ole Gunnar Solskjaer e alguns dos novos colegas de equipa.

No centro de Carrington, o "capitão" da seleção portuguesa, suspenso para o jogo de hoje com o Azerbaijão, conversou com Solskjaer, antigo colega de equipa na primeira passagem pelos "red devils", e com outros elementos do plantel, informou o Manchester United, no sítio oficial na Internet.

A sessão de treinos, com vista ao jogo de sábado, com o Newcastle, para a Liga inglesa, não contou ainda com vários jogadores que se encontram ao serviço das respetivas seleções.

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, regressou neste defeso ao clube de Manchester, em que se junta aos compatriotas Diogo Dalot e Bruno Fernandes, após três épocas na Juventus, voltando a um emblema que defendeu entre 2003 e 2009.