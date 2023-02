"Ronaldo já não tem a velocidade de antes, mas consegue jogar em qualquer equipa"

Declarações de Marcelo, antigo colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, em entrevista ao programa "Diarios de Bicicleta", da ESPN.

Ronaldo: "Quando começamos a jogar futebol, sabemos que não dura para sempre. Está claro que já não tem a velocidade de antes, mas consegue jogar em qualquer equipa do Mundo. Sempre deu o máximo às suas equipas. Falamos de um jogador que passou 17 anos seguidos no onze da FIFA, no The Best".

Quais os melhores treinadores que já apanhou? "As melhores conversas eram as de Mourinho, um treinador especialista em meter-se na tua cabeça. A mim, mudou-me a forma de ser mais agressivo, de lutar... Na gestão do grupo, fico com Zizou [Zinedine Zidane], porque houve uma época em que Kiko Casilla fez 25 jogos e Keylor Navas ria-se no banco. Punha toda a gente contente. De Carlo [Ancelotti], fico com a sua maneira tranquila de ser. Fazíamos um golo e estávamos sempre tranquilos. Foi muito bom para mim tê-lo tido agora [na época passada], na situação que estava. Era o capitão da equipa, mas ele preferiu outro para jogar e é normal, ajudou-me nesta questão".

E que jogadores o surpreenderam mais? "Eu tive a sorte de jogar no Madrid e de ter visto os melhores. Em cada treino, dizia: 'Como fizeste isso?!' Os que mais me surpreenderam são estes três: Toni Kroos, Rodrygo e Modric. Kroos porque não sei o que se passa na sua cabeça, parece que está no seu mundo e faz uns controlos de bola que são incríveis. Ele consegue driblar com um controlo os jogadores que aparecem por trás, nunca vi tinha visto isso. O outro é Rodrygo, o típico jogador que nasceu com dotes naturais, faz uns dribles com o corpo... É um falso lento, porque é muito rápido com bola. E o outro é Modric, não há palavras. Não dá para imaginar o que vai fazer Luka com a bola. Um dia, Rodrygo, Lucas Vásquez e eu estávamos no banco e Luka entra pelo meio e recupera uma bola no canto, encurralado... Driblou sem tocar na bola e o jogador que o estava a marcar não sabia onde estava".