Ronaldo iguala Sergio Ramos como jogador com mais internacionalizações na Europa

No Portugal-Irlanda, Cristiano Ronaldo cumpre a 180.º internacionalização pela Seleção. É agora, a par de Sergio Ramos, o jogador com mais partidas disputadas em seleções europeias.

Cristiano Ronaldo cumpre a internacionalização número 180 pela Seleção de Portugal no jogo frente à Irlanda, desta quarta-feira. O avançado do Manchester United iguala, assim, Sergio Ramos, de Espanha, na liderança dos jogadores com mais jogos em seleções europeias.

CR7 deve mesmo ultrapassar o espanhol em breve, visto que o central do PSG não foi convocado por Luis Enrique para os desafios desta semana.

Como termo de comparação, Soh Chin Ann, antigo defesa-central da Malásia, é o atleta mais internacional de sempre, com 195 encontros. À frente de Ronaldo e Ramos, há ainda Bader Al Mutawa (Kuwait), com 185, Ahmed Hassan (Egito), com 184, e Ahmed Kano (Omã), com 182.