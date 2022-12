Ronaldo: "Hoje é por Portugal! Hoje é por todos os sonhos que carregamos em cada um de nós"

Capitão da Seleção Nacional recorreu às redes sociais em dia decisivo para a equipa das quinas, que às 19h00 defronta a Suíça nos oitavos de final do Mundial'2022.

Portugal defronta esta terça-feira a Suíça nos oitavos de final do Mundial'2022, a partir das 19h00, em jogo que decidirá a última vaga para os "quartos" da prova.

Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Nacional, que tem estado (ainda mais) no centro das atenções, devido à possível mudança para o Al Nassr, da Arábia Saudita, e à polémica do último jogo da fase de grupos, com a Coreia do Sul, no momento da sua substituição, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos portugueses.

"Hoje é por Portugal! Pelos portugueses! Por nós e pelos nossos! Hoje é por todos os sonhos que carregamos em cada um de nós! Vamos com tudo!", escreveu o craque português.