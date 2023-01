"Ronaldo gosta da Arábia Saudita e tomou a decisão certa"

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, em conferência de imprensa de antevisão à final da Supertaça de Espanha, diante do Barcelona, marcada para domingo (19h00), em Riade, Arábia Saudita.

Final: "Todos os títulos são importantes para nós. Há muitas coisas em jogo nesta partida. Os títulos trazem sempre uma boa atmosfera e todos os dias lutamos para vencer jogos e finais. A equipa está motivada e sente-se confortável. Os meus jogadores estão habituados a este tipo de pressão e estamos confiantes".

Tem o objetivo de conquistar um "sextete" (seis títulos numa época)? "Esse pensamento de vencer seis títulos não está nas nossas cabeças neste momento. Queremos lutar em todas as competições e jogos em que estamos, é isso que temos de fazer. Não pensem em algo tão complicado e difícil. Temos de ir passo a passo para chegarmos bem ao final da temporada".

Diria que o Real Madrid tem a "barriga cheia" de títulos? "Não é verdade. Estes jogadores têm vencido desde 2013 e as suas barrigas nunca estiveram cheias, nem nunca vão estar. Este clube não te deixa ficar de barriga cheia".

Karim Benzema: "Benzema está de volta. Ele está muito motivado e é uma peça importante para nós. A equipa soube como compensar a sua ausência, mas ele vai ajudar-nos muito nesta segunda parte [da época]".

O Real Madrid cruzou-se com um velho conhecido, Cristiano Ronaldo: "Ronaldo está completo, muito motivado. Ele gosta do local e do país. Ele está altamente motivado e tomou a decisão certa [ao rumar ao Al Nassr".