Ronaldo garante que vitória frente ao Gana "foi apenas o primeiro passo"

O capitão da equipa das Quinas recorreu às redes sociais para reagir ao triunfo de Portugal na partida de estreia no Mundial do Catar.

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para reagir à vitória diante do Gana, por 3-2, no encontro de estreia de Portugal no Campeonato do Mundo do Catar.

No dia em que se tornou o primeiro jogador a marcar em cinco edições do Mundial, o capitão da equipa das Quinas escreveu o seguinte: "Vitória muito importante na nossa estreia neste Mundial, mas nada está ganho! Foi apenas o primeiro passo! Seguimos focados na busca dos nossos objetivos. Força Portugal!".

Com o golo apontado à seleção ganesa, o craque madeirense chegou aos 118 golos em 192 internacionalizações A e alcançou os oito tentos em fases finais de Campeonatos do Mundo, estando a apenas um remate certeiro de igualar Eusébio, outra lenda do futebol português.