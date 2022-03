Pela primeira vez, o internacional português conquistou o prémio referente ao melhor golo do mês na Premier League.

Cristiano Ronaldo venceu, pela primeira vez na carreira, o troféu alusivo ao melhor golo do mês na Premier League.

O camisola sete do Manchester United arrebatou o galardão respeitante ao mês de março, fruto do primeiro golo que marcou ao Tottenham, na vitória dos "red devils" por 3-2 em Old Trafford na ronda 29 da liga inglesa, onde o craque português fez um hat trick.

Com um portentoso remate de fora da área, de pé direito, que não deu quaisquer hipóteses de defesa ao guarda-redes francês Hugo Lloris, o astro nascido no Funchal, na ilha da Madeira, superou a concorrência de outro internacional luso, Rúben Neves, do Wolverhampton, bem como de Reece James e Kai Havertz, ambos do Chelsea, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Bruno Guimarães, do Newcastle, Timothy Castagne, do Leicester e Cucho Hernández, do Watford.

Na passada terça-feira, dia 29, Cristiano Ronaldo ajudou a Seleção de Portugal a garantir o passaporte para o Campeonato do Mundo do Catar, assistindo Bruno Fernandes para o primeiro golo da equipa das Quinas na vitória por 2-0 diante da Macedónia do Norte. Na presente temporada, o avançado de 37 anos contabiliza 23 tentos e quatro assistências nas 39 partidas que realizou até ao momento.