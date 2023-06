Cristiano Ronaldo não teve lugar na equipa do ano do campeonato saudita

Avançado do Al Nassr marcou 14 golos em 16 jogos. O treinador luso Nuno Espírito Santo levou o Al Ittihad ao título, mas não é o melhor treinador do mês de maio

A liga saudita revelou a sua equipa do ano, em parceria com a empresa de dados estatísticos Opta, e nos eleitos não consta Cristiano Ronaldo.

Ronaldo chegou a meio da temporada e marcou 14 golos no campeonato, em 16 partidas disputadas.

O ataque ficou composto por Al Brikan (17 golos), Ighalo (19 golos) e Batna (15 golos).

@ighalojude leads the line

5⃣ players from the champions @ittihad_en ⚫️



Here's your #RoshnSaudiLeague Team of The Season presented by @OptaAnalyst pic.twitter.com/ynZgxDcQC8 - Roshn Saudi League (@SPL_EN) June 7, 2023

Quanto aos prémios do mês de maio, Nuno Espírito Santo não venceu o de melhor treinador, mesmo levando o Al Ittihad ao título. Pericles Chamusca foi eleito o melhor treinador, Al Buraikan a melhor jovem promessa, Grohe o melhor guarda-redes e Morato o melhor jogador do mês.