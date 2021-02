Ronaldo foi substituído e não gostou: "Também sabe que deve respirar..."

Declarações de Andrea Pirlo após a vitória da Juventus nas meias-finais da Taça de Itália.

Cristiano Ronaldo esteve em grande foco na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, ao bisar no trunfo da Juventus por 2-1 frente ao Inter, em Milão. Com o jogo controlado, Andrea Pirlo resolveu refrescar a equipa e aos 76" lançou Morata para o lugar do craque português, já "amarelado", que se mostrou surpreendido com a decisão.

Já fora das quatro linhas, o avançado português fez questão de demonstrar ao treinador o incómodo pela substituição, explicada por Pirlo no final do jogo. "Desagradado? Quando se sai numa partida como esta, é normal. O Cristiano sabe que é nosso ponto forte, mas também que deve respirar para estar sempre no topo", declarou o treinador da Juventus.

Quanto ao jogo foi a equipa da casa a adiantar-se no marcador, com um golo do argentino Lautaro Martínez, aos nove minutos, mas a Juventus conseguiu chegar ao empate aos 26 minutos, com Cristiano Ronaldo a concretizar uma grande penalidade.

Ainda na primeira parte, aos 35 minutos, o avançado português bisou na partida e colocou a vecchia signora em vantagem, com o marcador a não sofrer qualquer alteração na segunda parte.

A Juventus parte assim em vantagem para o jogo da segunda mão, que se vai disputar em Turim, no dia 9 de fevereiro.