"Ronaldo foi para a Arábia Saudita por paixão? Mano, é dinheiro"

Odion Ighalo, antigo avançado do Al Hilal, não tentou esconder a razão pela qual decidiu rumar à Arábia Saudita, garantindo que todos os grandes jogadores que estão a tomar o mesmo passo apenas o fazem por motivos financeiros.

Odion Ighalo, avançado nigeriano que está sem clube depois de duas temporadas e meia na Arábia Saudita, divididas entre o Al Shabab e o Al Hilal, não teve problemas em admitir recentemente que o grande motivo que o levou a mudar-se para o país foi apenas o dinheiro que iria receber.

"Quando és jovem, sim, jogas por paixão. Nessa altura, o dinheiro não te preocupa. Mas na minha idade [34 anos], estou na fase final da minha carreira, não sei se terei mais um ou dois anos. Joguei por paixão toda a minha vida, agora é por dinheiro. Não sou daqueles jogadores que vêm e dizem: 'Jogo por paixão'. Mano, é dinheiro. No final do dia, é dinheiro. Vejam as pessoas que estão a ir para a Arábia Saudita, são grandes futebolistas", apontou, em entrevista ao canal de Youtube "OmaSportsTV".

"Ronaldo continua a jogar por paixão? Ele ganhou 100 vezes mais do que eu fiz em toda a minha vida e, ainda assim, foi para a Arábia Saudita. Fê-lo por paixão? É por dinheiro, mano", acrescentou.

Noutra entrevista, o avançado, que ficou livre no mercado depois de não ter chegado a acordo para renovar com o Al Hilal, numa altura em que o clube tentou contratar Lionel Messi, afirmou que não fecha a porta a qualquer desafio financeiramente atraente, podendo inclusive continuar na Liga saudita.

"No final, jogamos por dinheiro. Ainda que tenhas dez mil milhões de troféus, não podes usá-los para comprar comida no supermercado. Continuar na Arábia Saudita? Se o dinheiro vier, por que não?", rematou.