"Ronaldo foi gozado quando chegou ao clube, mas venceu a luta contra a hierarquia"

Cristiano Ronaldo com a camisola do Manchester United

Mads Timm, antigo jogador do Manchester United, lembra os primeiros tempos do CR7 no clube.

Foi com tenros 18 anos que Cristiano Ronaldo aterrou em Manchester para representar um dos maiores clubes do Mundo: o United. Então um jovem tecnicista, acabado de sair da formação do Sporting, o português não demorou a causar boa impressão no emblema ingês, mas nem por isso deixou de atravessar um período de adaptação em que chegou a ser... gozado.

Quem o conta é Mads Timm, antigo jogador dos "red devils", numa passagem dedicada ao CR7 no livro que publicou recentemente, intitulado "Red Devil".

"Ele era extraordinário como futebolista e como jogador. Como eu, foi gozado quando chegou ao clube. Com aquele cabelo - que depois cortou - e um estilo quase acrobático, a tentar impressionar o treinador. Ele fazia 10 ou 15 'bicicletas' antes de tentar ultrapassar o adversário. 'Passa a bola, passa já, porra!', gritavam Gary Neville e Solskjaer nos treinos", lembrou Timm, atualmente ao serviço do Kerteminde, na Dinamarca natal.

"O que tornava Ronaldo especial era o facto de ele lutar imediatamente contra a hierarquia. E ele ganhou essa luta. Os outros passavam-lhe completamente ao lado. Era ele, ele, ele. Cristiano Ronaldo, o CR7. Foi a pessoa mais focada que conheci, com uma fé indomável. E isso refletia-se no relvado. Sempre que o encontrava nos jogos de treino, ele dava cabo de mim, tirava-me o ar. E isso não acontecia facilmente", lembrou Mads Timm, que não conseguiu vingar com a camisola do United. Ao contrário de Ronaldo, que representou a equipa de Old Trafford entre 2003 e 2009, ano em que rumou ao Real Madrid.