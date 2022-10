"Ronaldo foi desrespeitado. Não concordo com a gestão de Ten Hag"

Louis Saha saiu em defesa do português após a polémica substituição frente ao Newcastle.

A substituição de Cristiano Ronaldo na partida do passado domingo contra o Newcastle, que terminou sem golos, continua a dar muito que falar. Louis Saha antigo avançado francês que foi companheiro de CR7 no Manchester United, considera que Erik ten Hag faltou ao respeito ao craque português.

"Foi desrespeitado. Não concordo totalmente com a gestão de Ten Hag. Entendo por que razão o Ronaldo ficou chateado no jogo com o Newcastle, porque ele acredita que pode marcar. Ultimamente não tem tido muito sorte nem tem grande eficácia, acontece. As pessoas têm de entender que ele não é um robot", afirmou.



"Quando as pessoas estão cansadas, o Ronaldo é um matador, não há ninguém melhor do que ele para marcar golos importantes sob pressão. Ele fê-lo no ano passado e não há motivo para que não o continue a fazer esta temporada. Não vi nenhuma indicação física de que ele esteja a abrandar", acrescentou à Boyle Sports.