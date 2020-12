Ronaldo foi de "má contratação" ao topo do ranking: "Não ouçam uma palavra do que eu digo"

Ronaldo foi apresentado em 2003, ao lado do brasileiro Kléberson

Internacional português suplantou nomes como Henry ou Cantona numa votação promovida num programa da Sky Sports para escolher a melhor contratação da Premier League.

Cristiano Ronaldo foi eleito como a melhor contratação na história do atual formato da Premier League, numa votação levada a efeito pela equipa do "Transfer Show", programa exibido pela Sky Sports.

Num top-10 que conta com quatro jogadores que representaram o Manchester United (para além de Cantona, estão ainda Roy Keane e Wayne Rooney), o internacional português contratado ao Sporting pelos red devils em 2003 por 15 milhões de euros superou a concorrência do avançado francês Thierry Henry, adquirido pelo Arsenal à Juventus em 1999 e que aparece no segundo lugar, e de Eric Cantona, resgatado por Ferguson ao Leeds United em 1992, que completa o pódio.

Tom White, um dos responsáveis pela eleição do português como o melhor negócio de sempre, disse na edição especial de natal do programa que quando Ronaldo assinou, achou que era uma má contratação. "Então, de agora em diante, não ouçam uma palavra do que eu digo", brincou o apresentador da Sky Sports.

Os 84 golos em 196 jogos entre 2003 e 2009 na Premier League, juntamente com os três títulos de campeão (2007, 2008 e 2009), a conquista da Liga dos Campeões (2008) e a consagração com a Bola de Ouro em 2008, foram os critérios elencados pelos jurados para justificar o primeiro lugar do avançado.

Numa lista com 20 jogadores, Petr Cech é o único guarda-redes entre os dez primeiros e Salah (11.º) e Virgil van Dijk (14.º) são os representantes do Liverpool, atual campeão.