Ronaldo ficou a 77 dias de novo recorde na Premier League

Um hat-trick deixou o craque português muito perto de novo recorde na Premier League.

Cristiano Ronaldo ajudou, de forma decisiva, o Manchester United evitar nova derrota na Premier League ao marcar os três golos na sofrida vitória, por 3-2, na receção ao Norwich.

Um hat-trick que deixou o craque português muito perto de novo recorde na Premier League. Para ser mais exato, a 77 dias de um novo recorde.

O que está em causa? Ao marcar os três golos do United, Ronaldo ficou a 77 dias de ser o jogador mais velho a assinar um hat-trick no principal campeonato inglês. O recorde pertence a Teddy Sheringham, ex-jogador do United, que marcou um hat-trick aos 37 anos e 146 dias de idade. Ronaldo, no Manchester United-Norwich, tinha 37 anos e 70 dias.

Com estes golos, Cristiano passou a ser para o terceiro melhor marcador da Premier League, com 15 golos, logo atrás de Son (17) e Mo Salah (20). No total, o português soma 21 golos esta época com a camisola dos red devils.