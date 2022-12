"Ronaldo fez o que fez. É passado e não quero gastar energias com isso"

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, foi questionado, em conferência de imprensa, sobre Cristiano Ronaldo. Confira as respostas do neerlandês.

Uma análise depois de terminado o caso Ronaldo: "Como você próprio diz, já é passado. Estamos a pensar no futuro. É seguir em frente. Se falei com ele após a entrevista a Piers Morgan? Não."



Ronaldo usou palavras como "traído". O que sentiu? "Como já disse, para mim é passado. Quero ir em direção ao futuro. Queremos um novo futuro no clube e e ele não quis fazer parte. Seguimos em frente."

Falta de respeito: "Pode ser. Mas não quero dar conversa a esse propósito. Não quero gastar energias nisso."

A forma como Ronaldo saiu: "Ele fez o que fez. É passado. Não gasto energias com isso, vamos em frente. Temos jogos para disputar na primeira volta [da Premier League], queremos que esta época seja um sucesso e vamos focar-nos nisso."