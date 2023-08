Dois dias depois da final da Champions árabe

Cristiano Ronaldo está entre as estrelas do Al Nassr que falham a estreia na liga saudita. Além do português, também Alex Telles, Talisca, Fofana e Brozovic não figuram na ficha do jogo em casa do Al Etifaq.

Recorde-se que ainda há dois dias, a equipa de Ronaldo disputou e venceu a final da Liga dos Campeões árabe. Na altura, o português saiu lesionado antes do final da partida.