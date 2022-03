Ronaldo falha dérbi de Manchester devido a lesão, dizem em Inglaterra

Avançado português não estará apto para defrontar o Manchester City, este domingo.

Cristiano Ronaldo vai falhar o dérbi de Manchester (16h30 deste domingo) devido a lesão, adianta o portal The Athletic. No sábado, foi noticiado em Inglaterra que o avançado português não estava no estágio com a equipa e agora parece confirmar-se que não estará mesmo apto para defrontar o City.

Além de CR7, também Cavani deverá falhar o jogo, informa a mesma publicação, o que deixa Rangnick com um problema ainda maior.