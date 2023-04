Ronaldo falha acesso à final da Taça do Rei da Arábia Saudita

O Al Wehda venceu por 1-0 na semifinal. Ronaldo acertou uma bola na trave

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo falhou mais um objetivo na temporada. Com o português no onze, o Al Nassr foi derrotado em casa pelo Al Wehda, por 1-0 (Beauguel, 23').

Ronaldo ainda acertou uma bola na trave, já na segunda parte, mas não foi capaz de forçar o prolongamento.

O Al Nassr já perdeu esta época a Supertaça da Arábia Saudita e está em segundo do campeonato com mais um jogo disputado que o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, que lidera com mais três pontos que a equipa de Ronaldo.

Na final da Taça do Rei, o Al Wehda vai defrontar o Al Hilal.