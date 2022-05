Ronaldo fala em "temporada difícil" e agradece: "Nunca nos abandonaram..."

Ronaldo marcou no triunfo frente ao Brentford

Mensagem do craque após o triunfo por 3-0 frente ao Brentford.

Cristiano Ronaldo deixou nas redes sociais uma mensagem após o triunfo por 3-0 frente ao Brentford, na ronda 35 da Premier League. O craque do Manchester United agradeceu o apoio dos adeptos, numa temporada que tem sido para esquecer em termos coletivos.

"Mais uma vez, grande apoio das bancadas. Vamos aproveitar o nosso último jogo da temporada em Old Trafford para agradecer aos nossos incríveis adeptos, que passaram uma temporada difícil ao nosso lado e nunca nos abandonaram. Obrigado, rapazes. O apoio significa o mundo para nós e o nosso objetivo é sermos melhores a cada dia, para que possamos alcançar o que todos desejamos: glória para o Manchester United", pode ler-se nas redes sociais.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

O Manchester United, que só conseguira um ponto nos últimos três jogos, regressou às vitórias, com Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo a marcar na vitória por 3-0 ao Brentford.

O resultado deixa os "red devils" ainda matematicamente com hipótese de chegar ao quarto lugar, mas o mais certo é mesmo ficarem-se pelo sexto posto e assegurar a ida à Liga Europa, na que é a época mais dececionante de CR7.

Com 58 pontos, e só dois jogos por disputar, o United é sexto, a cinco do quarto posicionado, que é o Arsenal, e a três do Tottenham.