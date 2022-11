O capitão da Seleção Nacional deixou uma mensagem de positivismo nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo recorreu, este domingo, às redes sociais para deixar uma mensagem de confiança.

A quatro dias da estreia de Portugal no Campeonato do Mundo do Catar, o craque luso escreveu o seguinte: "Boas energias, boas sensações, o mesmo empenho e a mesma concentração de que colocamos em cada desafio. Foco! Vontade! Crença! Seja onde for, Portugal, sempre!".

Recorde-se que, a nível pessoal, CR7 vai disputar o quinto Mundial da carreira, depois de 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul, 2014 no Brasil e 2018 na Rússia.