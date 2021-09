Ronaldo fala da relação com Solskjaer e dos adeptos: "Ainda cantam as minha canções..."

Declarações do internacional português na primeira entrevista após o regresso ao Manchester United.

Manchester United: "Como sabem, tenho uma história fantástica com este clube incrível. Tinha 18 anos quando cheguei, e estou muito contente por regressar a casa passados 12 anos. Estou muito orgulhoso e ansioso pelo meu primeiro jogo."

Solskjaer: "Bem, tivemos uma conversa, mas claro que vamos ter de falar cara a cara, para eu perceber o que ele espera. Como sabem, joguei com ele durante dois ou três anos, portanto tenho uma boa relação com ele, mas agora em papéis diferentes, eu sou um jogador e ele é treinador. Mas não importa. A minha relação com ele é boa, e tal como disse antes, estou cá para ajudar a equipa a atingir os resultados pretendidos, e o treinador pode contar comigo para o que precisar. Estou pronto para tudo."

Adeptos: "Os adeptos são a chave do futebol. Agora, com todos os estádios cheios de adeptos, não vai ser igual ao que foi no último ano. Estou muito contente. Os adeptos do Manchester United são especiais, lembro-me muito bem. Sei que ainda cantam as minhas canções, e isso fez-me sentir ainda mais feliz, e o meu compromisso é o de dar tudo dentro de campo, tal como fiz antes, e tal como sempre fiz. Vou tentar fazer o meu melhor, ajudar a equipa a marcar golos, fazer assistências. Espero vê-los muito em breve."