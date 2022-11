Ronaldo: "Os donos do clube, os Glazer, não querem saber do Manchester United"

Mais excertos da entrevista dada a Piers Morgan conhecidos esta segunda-feira. Craque português muito duro com os donos dos red devils.

Críticas aos Glazer: "Os donos, os Glazer, não querem saber do clube. Quer dizer, profissionalmente, desportivamente. Como sabem, o Manchester United é um clube com marketing e eles ganham o seu dinheiro com o marketing. Na minha opinião, eles não querem saber do lado desportivo".

Conversa com os donos: "Nunca. Eles dão o poder todo ao presidente e ao diretor desportivo..."

Críticas dos adeptos aos proprietários: "Os adeptos estão sempre corretos. Eles merecem saber a verdade, devem saber que os jogadores querem o melhor para o clube, eu quero o melhor para o clube. Foi por isso que vim para o Manchester United, é por isso que adoro este clube. Mas existem algumas coisas dentro do clube que não ajudam o Manchester [United] a atingir o nível de topo do Manchester City, do Liverpool e agora o Arsenal, por exemplo. E isso é complicado, é difícil, é duro. Na minha opinião, será duro para o Manchester United estar no topo do jogo nos próximos dois ou três anos".