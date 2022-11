Ronaldo explica ausência na pré-época e lamenta: "Duvidaram da minha palavra"

Mais um excerto da entrevista a Piers Morgan divulgado. Ronaldo lembra problema de saúde com a filha Bella Esmeralda.

A polémica entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan continua a dar que falar e esta segunda-feira foi divulgado mais um excerto da mesma. O capitão da Seleção Nacional explicou o motivo que o levou a falhar a pré-época do Manchester United e diz que os responsáveis do clube "não acreditaram" que havia um problema de saúde com a filha Bella Esmeralda.

"Falei com um diretor e o presidente do Manchester United, e eles de certa forma não acreditaram que algo estava errado. Isso fez-me sentir mal. Eles acreditaram, mas por outro lado... Nunca vou trocar a saúde da minha família pelo futebol, nunca! Agora, no passado ou no futuro. Foi algo que me doeu bastante, porque duvidaram da minha palavra. Foi duro para mim, e especialmente para a Gio [companheira] e a Bella. A Bella esteve uma semana no hospital, com um problema muito grave", apontou.

"Não fiz a pré-época por causa disso. Não conseguia deixar a minha família, sabendo que algo podia acontecer, para ir para a pré-época. Não seria justo trocar a minha família por uma pré-época. Foi por isso que não fui", afirmou.