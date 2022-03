"Ronaldo? Existe uma decisão a ser tomada no final da temporada"

Palavras de Gary Neville após a brilhante exibição do português frente ao Tottenham.

Cristiano Ronaldo viveu mais um dia mágico numa recheada carreira. O craque português marcou os três golos do triunfo do Manchester United (3-2) frente ao Tottenham e tornou-se o melhor marcador da história do futebol em jogos oficiais, com 807.

Gary Neville, antigo jogador dos red devils, falou em "exibição especial" por parte do capitão da Seleção Nacional, mas uma dúvida mantém-se: irá Ronaldo continuar em 2022/23? "Existe uma decisão iminente a tomar no final da temporada, que sei que todos estão a pensar que se está a aproximar. Irá Cristiano Ronaldo ficar no Manchester United na próxima temporada? Deveria o Manchester United mantê-lo?", questionou, em declarações à "Sky Sports".

"Será Cristiano Ronaldo a tomar essa decisão. Ele tem mais um ano de contrato e tudo dependerá de se ele quer continuar aqui e se este é um projeto no qual ele acredita", disse ainda Gary Neville.