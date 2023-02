Ronaldo estreia-se a marcar, mas Al Nassr escorrega no campeonato

Astro português estreou-se a marcar no campeonato saudita e salvou o empate do Al Nassr frente ao Al Fateh (2-2).

O Al Nassr empatou esta sexta-feira 2-2 na visita ao Al Fateh, num jogo da 15.ª jornada do campeonato saudita que ficou marcada pela estreia a marcar de Cristiano Ronaldo.

O astro português, que ficou em branco no primeiro jogo que realizou no campeonato (vitória por 1-0 sobre o Al Ettifaq) e nas meias-finais da Supertaça da Arábia Saudita, em que o Al Nassr foi eliminado pelo Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, (1-3), foi quem assegurou o empate aos 90 minutos, de grande penalidade.

Antes, o ex-FC Porto Cristian Tello abriu o marcador para o Al Fateh aos 12 minutos, com o ex-V. Guimarães Konan a ter servido o ex-Benfica Anderson Talista aos 42', restituindo a igualdade, já depois de Ronaldo ter visto um golo ser anulado por fora de jogo.

Na segunda parte, Sofiane Bendebka voltou a colocar o Al Fateh em vantagem aos 58 minutos, até que CR7 selou o empate ao cair do pano, estreando-se a marcar pelo Al Nassr e no campeonato da Arábia Saudita, em que Talista lidera a lista de melhores marcadores, com 13 golos.

Nota ainda para a expulsão de Talisca aos 90+5 minutos.

Quem sorri com o deslize do Al Nassr é o Al Shabab, com quem passou a partilhar a liderança da Liga saudita, ambos com 34 pontos, ainda que tenha um jogo a mais do que a equipa de Ronaldo. Já o Al Hilal, treinado por Nuno Espírito Santo, ocupa o terceiro lugar (32), somando os mesmos 15 jogos do que o Al Nassr.