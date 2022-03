Ronaldo: "Estou ansioso por voltar ao campo e ajudar a equipa"

Craque português não foi convocado, no passado fim-de-semana, para enfrentar o Manchester City, devido a lesão

Ausência mais do que notada no dérbi de Manchester, contra o City, por problemas físicos confirmados por Ralf Rangnick, treinador do United, Cristiano Ronaldo deu nota de estar em recuperação física e ansioso para regressar à competição.

"A trabalhar arduamente para uma forte recuperação. Estou ansioso por voltar ao campo e ajudar a equipa", escreveu o avançado, esta terça-feira, no Instagram.

Ronaldo fez manchetes na Imprensa britânica antes do dérbi de Manchester. No passado sábado, noticiou que o avançado não estava no estágio da equipa, devido a lesão, e, no dia do jogo (domingo), que havia viajado a Portugal para uma consulta.

Na última segunda-feira, já na ressaca da derrota, por 4-0, do Manchester United no Estádio Etihad, a Imprensa desportiva do Reino Unido avançou que Ronaldo havia regressado aos treinos dos red devils, como comprova a publicação do jogador.