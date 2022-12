"Ronaldo esteve em conversações com o Marselha e acho que devia ter ido"

Basile Boli, antigo jogador do Marselha, diz que o internacional português conversou com o clube da Ligue 1.

A cumprir um período de férias no Dubai, após ter estado a manter a forma nas instalações do Real Madrid, Ronaldo voltou a ser apontado pela "Marca" como estando com acordo quase fechado com os sauditas do Al-Nassr, que se terão antecipado ao Marselha. Isto porque Basile Boli, antiga glória do clube, revelou que o CR7 "esteve em conversações" com o emblema gaulês.

"Ele esteve em conversações com o Marselha e acho que devia ter ido. Teria dado algo à Liga francesa. É um jogador talentoso, embora já esteja um pouco velho. Na Liga francesa ainda ia mexer, e Cristiano Ronaldo é uma assinatura", referiu o antigo futebolista, em declarações à NW Sport TV.