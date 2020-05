"Ronaldo estava a torturar o pobre O'Shea. Gary Neville entrou no balneário..."

Mikael Silvestre, antigo jogador do Manchester United recorda o jogo que mudou o destino de Ronaldo.

A história é sobejamente conhecida: no verão de 2003, o Sporting inaugurou o Estádio de Alvalade numa partida de caráter particular com o Manchester United e, a partir daí, a vida de um jovem Cristiano Ronaldo mudou por completo.

Depois da exibição frente aos "red devils", Alex Ferguson ficou encantado com o avançado e não perdeu tempo: semanas depois, Ronaldo assinava contrato pelo clube inglês. Algo que, segundo um ex-jogador da equipa de Old Trafford, começou a ser cogitado logo no balneário de Alvalade.

"Foi a primeira vez que estive frente a frente com Ronaldo. Na conversa de equipa antes do jogo, Ferguson disse que havia um miúdo talentoso, com quem tínhamos de ter cuidado. Não disse o nome, mas depois já todos sabíamos quem era", começou por contar Mikael Silvestre à revista FourFourTwo.

"Ronaldo estava a torturar o pobre O'Shea na ala esquerda, a mostrar a sua velocidade e mudanças de direção com a bola. Só pensávamos: 'Era bom termos este gajo com uma camisola do United'. Depois do jogo, Gary Neville [capitão de equipa] entrou no balneário e disse: 'Contrata este miúdo, míster'. Sir Alex respondeu: 'Vamos ver o que podemos fazer", relata o antigo internacional francês, explicando que a saída do Manchester United do estádio levou mais tempo do que o previsto por conta de CR7:

"Estávamos sentados no autocarro e ficámos mais tempo do que o normal à espera, porque Sir Alex estava a falar com o Cristiano e o Sporting, a convencê-lo a ir para Manchester. (...) Depois de chegar ao clube, começou a melhorar em todos os aspetos, dava para ver que era só uma questão de tempo até se tornar num dos melhores do Mundo", rematou Silvestre.